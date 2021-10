Meloni: «Io fieramente di destra. Il fascismo? Ne sono distante, per la sinistra è la coperta di Linus» (Di martedì 12 ottobre 2021) «Il fascismo per la sinistra è la coperta di Linus, l’onda nera compare ogni volta che si presentano le liste elettorale». Ospite di Fuori dal coro su Rete 4, Giorgia Meloni ha affrontato il tema della grancassa antifascista suonata dalla sinistra in questi giorni. Chiarendo che delle continue richieste di prese di distanza, abiure e condanna di «cose che non mi riguardano» è «veramente stufa». «Stavo in An quando Fini ha fatto Fiuggi e il “male assoluto” e tutto il resto. FdI è stata fatta per andare oltre An, non per tornare al Msi», ha ricordato la leader del partito, chiarendo che «io sono fieramente di destra, anche se sono distante dal regime fascista. sono di una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) «Ilper laè ladi, l’onda nera compare ogni volta che si presentano le liste elettorale». Ospite di Fuori dal coro su Rete 4, Giorgiaha affrontato il tema della grancassa antifascista suonata dallain questi giorni. Chiarendo che delle continue richieste di prese di distanza, abiure e condanna di «cose che non mi riguardano» è «veramente stufa». «Stavo in An quando Fini ha fatto Fiuggi e il “male assoluto” e tutto il resto. FdI è stata fatta per andare oltre An, non per tornare al Msi», ha ricordato la leader del partito, chiarendo che «iodi, anche sedal regime fascista.di una ...

Advertising

previus73 : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Io fieramente di destra. Il fascismo? Ne sono distante, per la sinistra è la coperta di Linus» - bancijumping : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Io fieramente di destra. Il fascismo? Ne sono distante, per la sinistra è la coperta di Linus» - SecolodItalia1 : Meloni: «Io fieramente di destra. Il fascismo? Ne sono distante, per la sinistra è la coperta di Linus»… - CaptanSpaulding : Questo è il PD che mi piace! Fieramente anti-fascista e determinato a far rispettare i valori della nostra Costitu… - watsonperiodo : La Meloni dice di non conoscere la matrice dell'assalto alla CGIL di sabato mentre Salvini dice che la Lega non par… -