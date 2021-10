Marcell Jacobs cerca una babysitter: Ecco i requisiti e cosa deve fare (Di martedì 12 ottobre 2021) Un’offerta di lavoro da non perdere: il campione olimpico Marcell Jacobs cerca una baby- sitter per il viaggio a Tenerife. Marcell Jacobs è l’uomo più veloce del mondoMarcell Jacobs è la nuova star dello sport italiano. E’ lui l’uomo più veloce del mondo: ha vinto alle Olimpiadi a Tokyo l’oro sia per i 100 metri che per la staffetta 4 x 100, con gli altri atleti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. L’abbraccio, liberatorio, di Jacobs e Gianmarco Timberi (vincitore, anche lui, della medaglia d’oro per il salto in alto) rimarrà nella storia. Nel frattempo si torna a parlare di Marcell Jacobs, ma questa volta l’atletica non c’entra nulla. Infatti, il campione olimpico, tramite i social, sta ... Leggi su formatonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Un’offerta di lavoro da non perdere: il campione olimpicouna baby- sitter per il viaggio a Tenerife.è l’uomo più veloce del mondoè la nuova star dello sport italiano. E’ lui l’uomo più veloce del mondo: ha vinto alle Olimpiadi a Tokyo l’oro sia per i 100 metri che per la staffetta 4 x 100, con gli altri atleti Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. L’abbraccio, liberatorio, die Gianmarco Timberi (vincitore, anche lui, della medaglia d’oro per il salto in alto) rimarrà nella storia. Nel frattempo si torna a parlare di, ma questa volta l’atletica non c’entra nulla. Infatti, il campione olimpico, tramite i social, sta ...

Advertising

zazoomblog : Marcell Jacobs cerca una babysitter: Ecco i requisiti e cosa deve fare - #Marcell #Jacobs #cerca #babysitter: - infoitsport : Atletica, Marcell Jacobs eletto 'eccellenza italiana' dal New York Times - OA_Sport : #Atletica, Marcell #Jacobs eletto “eccellenza italiana” dal New York Times - Mayflower014 : RT @Agenzia_Ansa: Secondo il New York Times, Marcell Jacobs 'è diventato il nuovo volto dell'eccellenza italiana' #ANSA - infoitsport : Marcell Jacobs e Nicole Daza: «Cerchiamo babysitter per un mese a Tenerife» -