Manuel Bortuzzo: il padre pubblica su Instagram una foto di Sophie e fa una gaffe (Di martedì 12 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ha un padre piuttosto ingombrante. Il signor Franco, infatti, dopo essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fargli una sorpresa ed aver rilasciato un'intervista in radio, ieri ha pubblicato su Instagram due post un po' emblematici. Nel primo (una storia) ha caricato una foto di Sophie Codegoni con scritto "post muto", nel secondo (un post) ha messo una foto di suo figlio Manuel e di Sophie intenti a festeggiare. Peccato però che qua abbia taggato Soleil al posto della Codegoni avendo probabilmente confuso le due bionde. Le due foto hanno ovviamente fatto discutere i fan della trasmissione (e non certo per il tag errato), ma perché è stata proprio Sophie a ...

