'Ligabue... è andata così'. Su RayPlay la docuserie in 21 episodi

(Di martedì 12 ottobre 2021) E poi succede che nel periodo più brutto nasca la cosa più bella, che incontri un amico e a lui, con lui racconti "trent'anni come si deve" di carriera tra canzoni, film, libri, poesie. Tra palco e ...

Advertising

Raiofficialnews : Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film e i grandi successi: @RaiPlay racconta @ligabue in… - ligabue : Da mezzanotte, in esclusiva su @Raiplay, i primi episodi di 'Ligabue - È andata così'! - Raiofficialnews : 'In una puntata di #LigabueLaSerie smentiamo uno degli aggettivi che mi vengono ‘appioppati’, che è ‘riservato’, pa… - ZoomMagazineIT : “E’ andata così”, su RaiPlay la docu-serie sul rocker Luciano Ligabue - infoitcultura : 'È andata così', su Rai Play la nuova docuserie sui 30 anni di carriera di Ligabue -

Ultime Notizie dalla rete : Ligabue andata

... Ècosì Esce oggi, il 12.10.21. E la somma fa 7, è un caso? Allora è un caso che ritorna, agganciato alla storia della sua vita. "... ècosì", su RaiPlay (prodotto da ..."Sto friggendo nella mia personale padella", riassume Lucianomentre parla di Ècosì, la docuserie sulla sua carriera (ma anche sulla sua vita) che fa debuttare oggi su Raiplay in attesa di tornare sul palco davanti al pubblico: "La mia stella ...Un biopic in 7 capitoli, ciascuno composto da 3 episodi di circa 15 minuti, online da domani (12 ottobre) sulla piattaforma digitale Rai, nel quale Ligabue ripercorre le tappe della sua vita e della s ...E poi succede che nel periodo più brutto nasca la cosa più bella, che incontri un amico e a lui, con lui racconti «trent'anni come si deve» di carriera tra ...