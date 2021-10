Infortunio Abraham | Juve a rischio? I dettagli

(Di martedì 12 ottobre 2021) Jose Mourinho molto probabilmente dovrà rinunciare al suo bomber per la partita con lantus, Tammysi è infortunato. L’attaccante sarebbe uscito zoppicando nel corso del secondo tempo della sfida fra Inghilterra ed Ungheria. Tammy, Inghilterra-Ungheria La punta inglese si è infatti fermata e ha chiesto il cambio poco dopo lo scoccare del 90esimo. In casa giallorossa c’è ansia, dato il match che ci sarà la prossima giornata contro la, e domani il giocatore sarà valutato con esami clinici. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: “Abbiamo perso lo scudetto per quella partita”, dopo anni l’ex giocatore si espone L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

INFORTUNIO ABRAHAM – Ansia in casa Roma per le condizioni di Tammy Abraham. Il centravanti giallorosso è entrato al 76' di Inghilterra-Ungheria ma la sua partita è durata solo pochi minuti: al 93' è s ...