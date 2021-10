Ines Trocchia tutta nuda | che scandalo VIDEO

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo la sua esperienza a Sportitalia,è entrata nei cuori degli italiani. Sul suo account regala sempre degli scatti bollenti.(GettyImages)La modellaè una delle più seguite, il suo account Instagram vanta bene 1,3milioni di follower. È di origine campana, di Nola e ha iniziato a lavorare come modella già da quando era adolescente e frequentava il liceo. Si è impostata anno dopo anno nel mondo della moda e in quello televisivo. Se prima,, era conosciuta solo da una ristretta nicchia di affezionati al mondo fashion. Ad un certo punto tutto è cambiato. Il momento è quello in cui appare durante le trasmissioni di calciomercato su Sportitalia. Da quell’istante, tantissimi iniziano ...

E come spesso accade (è molto amica ad esempio della nota tifosa interista) il binomio influencer - mondo del calcio si sta facendo sempre più intricato e anche la bella Emma non è da ...Commenta per primo Le foto con la maglia dell'Inter e le cover di playboy sono ormai lontane perché la carriera da modella diha ormai varcato i confini italiani. La bellezza campana oggi infatti spopola all'estero con servizi fotografici, dirette social ed eventi che vanno non solo oltre confine, ma anche ...Dopo la sua esperienza a Sportitalia, Ines Trocchia è entrata nei cuori degli italiani. Sul suo account regala sempre degli scatti bollenti. La modella Ines Trocchia è una delle più seguite, il suo ...Ines Trocchia, le bocce sono in primo piano: "Magnifica". La modella napoletana professa il suo patriottismo e conquista davvero tutti i fan ...