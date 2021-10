Il Papa la cui morte è un mistero | sarà presto Beato grazie a un grande miracolo

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 12 ottobre 2021) La notizia accolta in festa dai tanti che lo hanno amato e oggi lo venerano con devozione, annuncia unafesta per tutta la Chiesa. Una figura dirilievo per la storia recente, verrà innalzata agli onori degli altari, per la gioia dei cristiani e del mondo intero. Dopo il via libera da parte dei cardinali, infatti, L'articolo proviene da La Luce di Maria.