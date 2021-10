Guardiani della Galassia Vol 3: Will Poulter sarà Adam Warlock, James Gunn conferma il casting (Di martedì 12 ottobre 2021) L'attore Will Poulter ha ottenuto il ruolo di Adam Warlock nel film Guardiani della Galassia Vol. 3 e a confermarlo è stato il regista James Gunn. In Guardiani della Galassia Vol. 3 apparirà Adam Warlock e il ruolo è stato affidato a Will Poulter, come confermato dalle fonti del sito Deadline e, successivamente da James Gunn con un tweet. Le indiscrezioni relative alla sua presenza nel cast del film erano emerse negli ultimi giorni e ora una fonte autorevole sembra aver confermato la scelta. Il regista e i produttori del nuovo film ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) L'attoreha ottenuto il ruolo dinel filmVol. 3 e arlo è stato il regista. InVol. 3 appariràe il ruolo è stato affidato a, cometo dalle fonti del sito Deadline e, successivamente dacon un tweet. Le indiscrezioni relative alla sua presenza nel cast del film erano emerse negli ultimi giorni e ora una fonte autorevole sembra averto la scelta. Il regista e i produttori del nuovo film ...

