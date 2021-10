GF Vip party, volano gli stracci tra Akash e Gaia Zorzi: “Già hai sbagliato” (Di martedì 12 ottobre 2021) La lite in diretta durante il programma di Mediaset Infinity non lascia spazio nemmeno alle presentazioni. “Comunque ti volevo dire che sono 7 giorni, già hai sbagliato”, così è stato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 12 ottobre 2021) La lite in diretta durante il programma di Mediaset Infinity non lascia spazio nemmeno alle presentazioni. “Comunque ti volevo dire che sono 7 giorni, già hai”, così è stato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

VelvetMagIta : Lite in diretta tra Akash Kumar e Gaia Zorzi mentre Giulia Salemi se la ride: il [VIDEO] spopola sul web… - _greenandblu_ : Ho recuperato l'ospitata di Zenga al gf vip party e non ho ancora capito perché le Zengavò si sono offese - BITCHYFit : Akash Kumar litiga con Gaia Zorzi al GF Vip Party: “Chiudete il collegamento regia” - BlastingItalia : GF Vip Party, Gaia Zorzi discute con Akash Kumar: 'Mai stato famoso', Akash: 'Non sei nessuno' (Video) #gfvip… - glooit : Caos al GF Vip Party, Akash Kumar contro Gaia Zorzi: “Dici caz**te, senza Tommaso non sei nessuno” leggi su Gloo… -