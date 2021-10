Genoa | Criscito e Caicedo recuperati

(Di martedì 12 ottobre 2021) GENOVA - Buone notizie per Davide Ballardini che alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro il Sassuolo ha ritrovato in gruppo ben quattro elementi alle prese negli ultimi ...

... daa Caicedo, fino a Destro e Biraschi. Indisponibili al momento ci sono solo Maksimovic e Vanheusden. Poi c'è la questione interna in casadel direttore sportivo: Marroccu aveva ...In sette giorni potrebbero cambiare diverse situazioni per il. La Gazzetta dello Sport oggi ... Ballardini è sotto esame, ma ha recuperato, Caicedo, Destro e Biraschi e i solo ...Da Liverani a Lopez fino a Gattuso che peraltro avrebbe declinato un’eventuale interessamento del Genoa, sarebbero alla finestra, ma per ora lo zio Balla deve pensare solo a mettere in campo la miglio ...Probabili formazioni. GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Masiello, Criscito; Touré; Badelj; Kallon, Rovella, Fares; Destro. Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime cinque partite di Serie ...