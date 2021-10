"È un atto eversivo, ci sono gli estremi per lo scioglimento", dice Minniti (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - "Quando si progetta e poi si tenta di assaltare la sede di un governo" o di un sindacato e "quando si usa sistematicamente la violenza", si tratta di qualcosa di più di una protesta, "si chiama 'eversione'", un gesto in questo caso "guidato, innescato da Forza Nuova e dalla sua leadership collettiva" da "un'organizzazione che affonda il suo passato e il suo presente nella storia della destra più radicale ed estremista. Un'organizzazione che non ha mai rotto con il nazismo ed il fascismo né tantomeno con le organizzazioni terroristiche che ad essi si ispiravano". È quanto scrive in un intervento in prima pagina su la Repubblica, collocato nello spazio dell'editoriale, l'ex ministro dell'interno Marco Minniti. "Un atto eversivo, dunque, di matrice fascista con la minaccia di una più ampia e diffusa reiterazione", ... Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - "Quando si progetta e poi si tenta di assaltare la sede di un governo" o di un sindacato e "quando si usa sistematicamente la violenza", si tratta di qualcosa di più di una protesta, "si chiama 'eversione'", un gesto in questo caso "guidato, innescato da Forza Nuova e dalla sua leadership collettiva" da "un'organizzazione che affonda il suo passato e il suo presente nella storia della destra più radicale edsta. Un'organizzazione che non ha mai rotto con il nazismo ed il fascismo né tantomeno con le organizzazioni terroristiche che ad essi si ispiravano". È quanto scrive in un intervento in prima pagina su la Repubblica, collocato nello spazio dell'editoriale, l'ex ministro dell'interno Marco. "Un, dunque, di matrice fascista con la minaccia di una più ampia e diffusa reiterazione", ...

