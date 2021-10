De Laurentiis jr. e il Bari: «Abbiamo investito tanto, è scorretto imporci un limite temporale» (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Bari va forte. È primo in classifica nel girone c della Serie C con sei punti di vantaggio sul Catanzaro. La Gazzetta lo celebra con una pagina. Definisce la squadra di Mignani una fabbrica di gol. Domenica ha battuto 4-2 la Turris. Il figlio di Aurelio De Laurentiis, Luigi, ha parlato delle multiproprietà nel calcio, della regola che imporrà ai De Laurentiis di vendere il Bari. In quanto alla multiproprietà, stiamo valutando ogni evoluzione con i nostri legali. Ma mi pare molto scorretto imporre un limite temporale a chi, come noi, ha investito grosse somme. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilva forte. È primo in classifica nel girone c della Serie C con sei punti di vantaggio sul Catanzaro. La Gazzetta lo celebra con una pagina. Definisce la squadra di Mignani una fabbrica di gol. Domenica ha battuto 4-2 la Turris. Il figlio di Aurelio De, Luigi, ha parlato delle multiproprietà nel calcio, della regola che imporrà ai Dedi vendere il. In quanto alla multiproprietà, stiamo valutando ogni evoluzione con i nostri legali. Ma mi pare moltoimporre una chi, come noi, hagrosse somme. L'articolo ilNapolista.

