Dazn, Il Sole 24 ore: Sky scrive all'Antitrust, vuole i diritti tv in sublicenza (Di martedì 12 ottobre 2021) Prosegue lo scontro sui diritti tv. E, stando a quanto riporta Il Sole 24 ore, si è aperto un nuovo capitolo, che riguarda Sky. L'emittente avrebbe scritto all'Antitrust chiedendo un intervento sui diritti della Serie A. Tra le proposte figurerebbe anche l'idea di una collaborazione tramite "sublicenza" dei diritti tv, la cui titolarità spetta a Dazn fino al termine della stagione 2023/24. L'AGCom ha già aperto un'istruttoria su Dazn che si concluderà a giugno 2022, quando il campionato sarà già finito. SportFace.

