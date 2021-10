**Covid: faq p.Chigi, 'chi in attesa green pass potrà usare documenti già rilasciati'** (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro? Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta". Si legge nelle Faq di palazzo Chigi sui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "I soggetti che hanno diritto alma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro? Per i soggetti indi rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta". Si legge nelle Faq di palazzosui due Dpcm firmati oggi dal premier Mario Draghi.

