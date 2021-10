Choc nel mondo della tv: morte violenta per il noto volto del programma, a 25 anni (Di martedì 12 ottobre 2021) Il mondo della televisione è sotto Choc per la morta della giovane star, che aveva solamente 25 anni. Una tragedia improvvisa, anche perché il suo decesso è avvenuto in circostanze drammatiche. Il ragazzo è rimasto coinvolto in una rissa in seguito ad un presunto tentativo di aggressione ai suoi danni. Durante la colluttazione, il 25enne sarebbe stato colpito da alcune coltellate e non ce l’ha fatta, nonostante si sia tentato l’impossibile pur di tenerlo in vita. Ma le ferite si sono rivelate fatali. Mancherebbero le conferme ufficiali da parte degli investigatori, che continuano ad indagare sull’accaduto, ma sembra che la dinamica sia molto simile a quella ipotizzata poco fa. L’episodio si è verificato esattamente nella giornata di domenica 10 ottobre, ma maggiori ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Iltelevisione è sottoper la mortagiovane star, che aveva solamente 25. Una tragedia improvvisa, anche perché il suo decesso è avvenuto in circostanze drammatiche. Il ragazzo è rimasto coinin una rissa in seguito ad un presunto tentativo di aggressione ai suoi d. Durante la colluttazione, il 25enne sarebbe stato colpito da alcune coltellate e non ce l’ha fatta, nonostante si sia tentato l’impossibile pur di tenerlo in vita. Ma le ferite si sono rivelate fatali. Mancherebbero le conferme ufficiali da parte degli investigatori, che continuano ad indagare sull’accaduto, ma sembra che la dinamica sia molto simile a quella ipotizzata poco fa. L’episodio si è verificato esattamente nella giornata di domenica 10 ottobre, ma maggiori ...

