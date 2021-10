Calcio: Milan, Maignan sarà operato domani al polso sinistro in artroscopia (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Il portiere del Milan Mike Maignan sarà operato domani al polso sinistro. Il club rossonero attraverso una nota ha comunicato che "il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021)o, 12 ott. (Adnkronos) - Il portiere delMikeal. Il club rossonero attraverso una nota ha comunicato che "il persistere di una sintomatologia dolorosa aldi Mikeimpone, dopo parere specialistico, unache verrà eseguitadal Professor Loris Pegoli".

Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - Gazzetta_it : #Milan rassegnato a perdere #Kessie, #Brozovic alle strette #Mercato - Gazzetta_it : Il Milan perde #Maignan: si dovrà operare al polso sinistro - TV7Benevento : Calcio: Milan, Maignan sarà operato domani al polso sinistro in artroscopia... - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Tegola per Pioli: il portiere Maignan dovrà operarsi al polso sinistro -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Milan Milan, operazione al polso sinistro per Maignan MILANO - Mike Maignan si deve sottoporre ad un intervento chirurgico al polso sinistro. " Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro del portiere del Milan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli ", rende noto il club rossonero.

Champions League, Porto-Milan verrà trasmessa in chiaro / Calcio News

