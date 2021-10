Bordeaux–Nantes | precedenti e statistiche del match

Leggi su footdata

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il Bordeaux ha perso due delle ultime cinque sfide in Ligue 1 contro il Nantes (2V, 1N), tante sconfitte quante nelle 13(8V, 3N). Il Bordeaux è imbattuto in casa in Ligue 1 contro il Nantes da sette incontri (5V, 2N), avendo mantenuto la porta inviolata in cinque di queste occasioni. Il Bordeaux ha raccolto sette punti nelle prime nove giornate di questa Ligue 1, il terzo peggior risultato a questo punto del torneo dopo il 1946/47 (sei) e il 1972/73 (cinque) considerando tre punti a vittoria. Il Nantes ha vinto tre delle ultime quattro partite in Ligue 1 (1P), dopo aver ottenuto un solo successo nelle sei(1N, 4P). Il Bordeaux non ha vinto nelle quattro gare interne di questa Ligue 1 (2N, 2P) e potrebbe iniziare una stagione nel massimo campionato senza vincere nelle prime cinque partite casalinghe per la terza volta, dopo il ...