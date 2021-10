Beverly Hills | 90210 | Tori Spelling | Luke Perry mi ha difeso da un' aggressione del mio ex

Leggi su movieplayer

(Di martedì 12 ottobre 2021)avrebbe compiuto 54 anni, la collegalo ha ricordato rivelando un particolare episodio della loro lunga amicizia. Nel giorno del 54° compleanno di, morto precocemente nel 2019, la co-star di, ha ricordato l'attore con un commovente messaggio su Instagram rivelando la volta in cui lui l'ha difesa da un'verbale del suo ex.ha pubblicato una vecchia foto in cuila bacia sulla guancia inaugurando il post con un affettuoso "Buon Compleanno al mio amico e fratello" per poi entrare nel merito della ...