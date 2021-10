Autofattura elettronica | obbligatoria dal 1° gennaio 2022 Istruzioni

(Di martedì 12 ottobre 2021) L’obbligo dell’Fino al 31 dicembre 2021 l’può essere emessa in formato cartaceo o elettronico per le operazioni interne e con l’estero. Per le operazioni effettuate dal 1°l’va emessa in formato elettronico. Di seguito le operazioni interessate da questo adempimento: TD16 – Integrazione fattura da reverse charge interno TD17. Integrazione-per acquisto servizi dall’estro TD18. Integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD19. Integrazione/per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72 TD20-per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 commi 8 e 9-bis D.Lgs. 471/71 o art. 46 c.5 D-L- 331/93) TD21- ...

...per l'integrazione autofattura o in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ai sensi del richiamato art. 17 comma 2 del DPR 633/72. Anche in questa circostanza, l'integrazione...... richiedenti l'integrazione della fattura ricevuta o l'emissione di autofattura, è necessario ... fatta salva la possibilità di emettere, in sostituzione dell'adempimento, fattura elettronica via SdI su ...