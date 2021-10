Asl Rm 5: al via ‘Zeta Generation’, spazio dedicato agli adolescenti (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. – Prende il via il 13 ottobre “Zeta Generation”, un progetto del TSMREE (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva) di Guidonia. Si tratta di uno spazio dedicato agli adolescenti del territorio e rappresenta una grande risorsa nell’ambito dei percorsi terapeutici/riabilitativi degli utenti afferenti al servizio. Le attività svolte in gruppo offrono molteplici occasioni di aggregazione, sperimentazione, confronto e condivisione tra pari e con gli operatori, in un contesto protetto che tenga conto delle fragilità di base dei nostri utenti, impegnati nella complessa impresa di costruzione dell’identità personale. Dal 13 ottobre 2021 fino al 30 giugno. Per i ragazzi: tutti i lunedì dalle 15.30 alle 17.00 o i mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 secondo la fascia d’età in presenza. Per i genitori: ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. – Prende il via il 13 ottobre “Zeta Generation”, un progetto del TSMREE (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva) di Guidonia. Si tratta di unodel territorio e rappresenta una grande risorsa nell’ambito dei percorsi terapeutici/riabilitativi degli utenti afferenti al servizio. Le attività svolte in gruppo offrono molteplici occasioni di aggregazione, sperimentazione, confronto e condivisione tra pari e con gli operatori, in un contesto protetto che tenga conto delle fragilità di base dei nostri utenti, impegnati nella complessa impresa di costruzione dell’identità personale. Dal 13 ottobre 2021 fino al 30 giugno. Per i ragazzi: tutti i lunedì dalle 15.30 alle 17.00 o i mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 secondo la fascia d’età in presenza. Per i genitori: ...

