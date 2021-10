Ascolti TV 11 ottobre 2021 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di martedì 12 ottobre 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, lunedì 11? Sui canali Rai,, sono andati in onda I Bastardi di Pizzofalcone (Rai 1), Quelli che il lunedì (Rai 2), Presa diretta (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip 6 (Canale 5), Mystery land (Italia 1) e Quarta repubblica (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di11, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo quindi chi ha ...

Advertising

AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 10 ottobre 2021, Spagna-Francia 22.9%, Scherzi a Parte 15.2% - SerieTvserie : Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 4 al 10 ottobre 2021 - tvblogit : Ascolti TV, Top 10 delle prime serate più viste dal 4 al 10 ottobre 2021 - dongabriele : RT @Ora_pro_Siria: 11 ottobre 2009, canonizzazione del monaco trappista Rafael Arnaiz Baron. 'Che il Signore ascolti benigno una delle ulti… - Ora_pro_Siria : 11 ottobre 2009, canonizzazione del monaco trappista Rafael Arnaiz Baron. 'Che il Signore ascolti benigno una delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

tv 10: Preserale Su Rai1 L'Eredità Weekend " La Sfida dei 7 è visto da 2.944.000 spettatori con il 17.8%, mentre L'Eredità Weekend da 3.881.000 spettatori con il 20%. Su Canale5 ...... opinioniste Se il GF Vip 5 è stato un successo dal punto di vista degli, lo si deve ad ... GF Vip 6: sesta puntata Il 1°va in scena un'altra puntata del Grande Fratello Vip, con a ...Inizia con gli ascolti in calo la nuova stagione televisiva: nelle prime due settimane (26 settembre-9 ottobre) il pubblico diminuisce in tutte le ...Vanificato dal Tribunale l'ennesimo, strenuo e triplice tentativo del Decò, ovvero dei nuovi legali dei suoi titolari, se non di ottenere la riapertura dello ...