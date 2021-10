App e divieto di conservare il Qr code | le linee guida del governo sul Green Pass

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 ottobre 2021) A breve il premier Mario Draghi firmerà un nuovo Dpcm su cui ilsta lavorando per regolare i controlli e gli accessi ai luoghi di lavoro. Dal prossimo 15 ottobre, infatti, entrerà in vigore l’obbligo diper tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. 23 milioni le persone interessate, tra cui anche autonomi, somministrati, volontari, collaboratori e fornitori. L’obbligo resterà in vigore fino al 31 dicembre, che per ora è il giorno fissato per il termine dello stato di emergenza. Cosa succede ai lavoratori senza? Chi non è in possesso della certificazione verde non potrà lavorare everrà considerato assente ingiustificato, ma senza la sospensione dello stipendio. Non è prevista una sanzione disciplinare: il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto di ...