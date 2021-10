Amici 2021, maglia sospesa per Flava: “Io me ne vado” (Di martedì 12 ottobre 2021) Amici 2021, Lorella Cuccarini sospende la maglia a Flaza dopo aver visto un filmato su alcuni suoi comportamenti Flaza (foto Facebook)Flava nella bufera di Amici 21. Alla giovane cantante romana è stata sospesa la maglia che la sua insegnante Lorella Cuccarini le aveva confermato dopo l’esibizione andata in onda lunedì scorso realizzata con il brano Ti scatterò una foto. Alla produzione e a Maria De Filippi non sono piaciuti alcuni comportamenti che ha assunto la cantante e sono stati presi dei provvedimenti, ma non solo per lei. Dopo l’esibizione che le ha consentito di ricevere l’ok della Cuccarini, è stato mostrato un filmato con alcune infrazioni da parte di Flava che ha avuto atteggiamenti non in linea con le regole della casa ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 ottobre 2021), Lorella Cuccarini sospende laa Flaza dopo aver visto un filmato su alcuni suoi comportamenti Flaza (foto Facebook)nella bufera di21. Alla giovane cantante romana è statalache la sua insegnante Lorella Cuccarini le aveva confermato dopo l’esibizione andata in onda lunedì scorso realizzata con il brano Ti scatterò una foto. Alla produzione e a Maria De Filippi non sono piaciuti alcuni comportamenti che ha assunto la cantante e sono stati presi dei provvedimenti, ma non solo per lei. Dopo l’esibizione che le ha consentito di ricevere l’ok della Cuccarini, è stato mostrato un filmato con alcune infrazioni da parte diche ha avuto atteggiamenti non in linea con le regole della casa ...

Advertising

repubblica : Il Tar boccia il medico No Vax Mariano Amici: sospeso, senza stipendio e non sarà reintegrato [di Lorenzo D'Albergo] - piaghe : RT @DavPoggi: noi quel castello di menzogne lo faremo #CADERE !!! Vaccini, Dott. Amici: la verità non può essere nascosta a lungo, il caste… - LPincia : RT @DavPoggi: noi quel castello di menzogne lo faremo #CADERE !!! Vaccini, Dott. Amici: la verità non può essere nascosta a lungo, il caste… - devrijwis : @Iestappens 2021 e pensano che gli amici dei miei piloti debbano piacere anche a me AIUTO - fabiottofab : RT @DavPoggi: noi quel castello di menzogne lo faremo #CADERE !!! Vaccini, Dott. Amici: la verità non può essere nascosta a lungo, il caste… -