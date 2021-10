Un cane ed un gatto diventano amici per la pelle | video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Chi l'ha detto che cane e gatto non possono essere amici? Questo cagnolone e questo gatto sembrano davvero inseparabili. Si fanno le coccole, si abbracciano e passano tutto il loro tempo insieme. Sin dalla nascita, il cane ha accolto accanto a sè il gattino e con il tempo sono diventati amici per la pelle! Che tenerezza! Guarda tutti i video divertenti cane talentuoso canta e suona il piano video Il cane protagonista di questo video ha un talento davvero incredibile: non ...Quando un cane fifone ha paura di un gatto video Il cane protagonista del video di oggi sembra tutt'altro che ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 ottobre 2021) Chi l'ha detto chenon possono essere? Questo cagnolone e questosembrano davvero inseparabili. Si fanno le coccole, si abbracciano e passano tutto il loro tempo insieme. Sin dalla nascita, ilha accolto accanto a sè il gattino e con il tempo sono diventatiper la! Che tenerezza! Guarda tutti idivertentitalentuoso canta e suona il pianoIlprotagonista di questoha un talento davvero incredibile: non ...Quando unfifone ha paura di unIlprotagonista deldi oggi sembra tutt'altro che ...

