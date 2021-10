Timothée Chalamet è Willy Wonka: le prime foto dal set di “Wonka” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non ci sono dubbi sul fatto che Timothée Chalamet sia tra gli interpreti più apprezzati del grande schermo negli ultimi tempi. Oltre a Dune di Denis Villeneuve, presentato fuori concorso in anteprima alla 78a Mostra del Cinema di Venezia, il 25enne è approdato anche all’ultimo Festival di Cannes, con l’attesissimo The French Dispatch di Wes Anderson. Lodato per la versatilità, che gli permette di giostrarsi tra ruoli comici e drammatici, Timothée Chalamet è ora impegnato in una nuova sfida professionale. Sarà infatti lui il nuovo Willy Wonka. Già alcuni mesi fa era stato annunciato il suo nome e ora, stando anche agli scatti condivisi dallo stesso interprete sul proprio profilo Instagram, è ufficiale: sono iniziate le riprese. Timothée ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non ci sono dubbi sul fatto chesia tra gli interpreti più apprezzati del grande schermo negli ultimi tempi. Oltre a Dune di Denis Villeneuve, presentato fuori concorso in anteprima alla 78a Mostra del Cinema di Venezia, il 25enne è approdato anche all’ultimo Festival di Cannes, con l’attesissimo The French Dispatch di Wes Anderson. Lodato per la versatilità, che gli permette di giostrarsi tra ruoli comici e drammatici,è ora impegnato in una nuova sfida professionale. Sarà infatti lui il nuovo. Già alcuni mesi fa era stato annunciato il suo nome e ora, stando anche agli scatti condivisi dallo stesso interprete sul proprio profilo Instagram, è ufficiale: sono iniziate le riprese....

