' Steps of Energy' | a Milano l' installazione high-tech di Engie

Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - Celebrare lo stile di vita attivo di chi guarda al futuro e agisce per il bene del pianeta con piccoli gesti quotidiani, poiché anche un solo passo in più può fare la differenza per contrastare i cambiamenti climatici. E' l'obiettivo dell'installazione interattiva e immersiva 'Steps Of Energy' realizzata, il 9 ottobre a Milano, da Engie, player mondiale dell'energia e servizi con la missione di accelerare un'economia carbon neutral. L'idea è quella che sta alla base di Engie Fit, il programma di engagement digitale che permette ai clienti Engie di ottenere sconti in bolletta semplicemente camminando, e in questo modo raggiungono uno stile di vita sano mentre riducono la propria carbon footprint. A provare l'esperienza assieme al pubblico ...

