Squid Game e le donne, un rapporto complicato (Di lunedì 11 ottobre 2021) Passano le settimane, e Squid Game è ancora la serie in testa ai contenuti Netflix più visti in tutto il mondo. La serie sudcoreana impazza anche nella moda, in rete e apre dibattiti di natura linguistica. Proprio la polemica che riguarda la traduzione dei sottotitoli (in inglese), ha messo in evidenza come esempio una scena in particolare, con protagonista una donna, cioè Mi-nyeo, aka concorrente 212. Pochi, ma eloquenti, i personaggi femminili di Squid Game suggeriscono l’impressione che si tratti di una serie che non sta proprio dalla parte delle donne. Le anziane? Sole, costrette a lavorare nonostante l'età, rassegnate. Le giovani e povere? Ai margini, disposte a tutto, esposte a scelte impossibili anche prima del gioco mortale. Ma le sfumature sono tante… Di donne, ce ne sono ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Passano le settimane, eè ancora la serie in testa ai contenuti Netflix più visti in tutto il mondo. La serie sudcoreana impazza anche nella moda, in rete e apre dibattiti di natura linguistica. Proprio la polemica che riguarda la traduzione dei sottotitoli (in inglese), ha messo in evidenza come esempio una scena in particolare, con protagonista una donna, cioè Mi-nyeo, aka concorrente 212. Pochi, ma eloquenti, i personaggi femminili disuggeriscono l’impressione che si tratti di una serie che non sta proprio dalla parte delle. Le anziane? Sole, costrette a lavorare nonostante l'età, rassegnate. Le giovani e povere? Ai margini, disposte a tutto, esposte a scelte impossibili anche prima del gioco mortale. Ma le sfumature sono tante… Di, ce ne sono ...

