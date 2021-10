“Si è scagliato contro di me cercando di colpirmi”: il racconto dell’infermiera aggredita dai no Green Pass all’Umberto I (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non solo le strade del centro di Roma. Non solo la sede della CGIL. Il sabato capitolino è stato sferzato anche da un altro fatto di cronaca, strettamente collegato a quanto accaduto durante e dopo la “manifestazione” sfociata in violenza: l’assalto al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Tutto è partito dalle “cure” a uno dei partecipanti alla manifestazione dei “No Green Pass” che – privo di certificazione verde – si rifiutava (con violenza) di sottoporsi al tampone necessario e previsto dai protocolli per l’accesso in ospedale. Umberto I, l’assalto dei no Green Pass raccontato da un’infermiera A raccontare quei momenti concitati, iniziati ancor prima dell’assalto dei no Green Pass e parenti del paziente ricoverato (un 50enne di origini siciliane, è una delle infermiere del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non solo le strade del centro di Roma. Non solo la sede della CGIL. Il sabato capitolino è stato sferzato anche da un altro fatto di cronaca, strettamente collegato a quanto accaduto durante e dopo la “manifestazione” sfociata in violenza: l’assalto al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Tutto è partito dalle “cure” a uno dei partecipanti alla manifestazione dei “No” che – privo di certificazione verde – si rifiutava (con violenza) di sottoporsi al tampone necessario e previsto dai protocolli per l’accesso in ospedale. Umberto I, l’assalto dei noraccontato da un’infermiera A raccontare quei momenti concitati, iniziati ancor prima dell’assalto dei noe parenti del paziente ricoverato (un 50enne di origini siciliane, è una delle infermiere del ...

