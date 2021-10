Advertising

monrealeatoday : Si butta da un viadotto della Palermo-Sciacca, donna gravissima in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : butta viadotto

ilmattino.it

Sigiù, compare la luce in fondo al tunnel e capisci che il momento ora è finalmente arrivato:... Per non parlare delcostruito a Genova, circa due anni fa : una serie di ponti all'uscita ...... skater estremo, è stato filmato nel corso della sua ultima prodezza: il ragazzo spericolato (e un po' incosciente) si è gettato con la sua tavola dal ponte più alto del mondo, ildi Millau ...Partono i lavori per l'abbattimento del cavalcavia di via delle Repubbliche Marinare, nella zona orientale di Napoli. Questa mattina gli operai hanno iniziato ...