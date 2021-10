“Sei bella di viso | ma dovresti dimagrire” | diario di un’ex obesa

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Stamani mi sono messa a cercare delle mie foto a figura intera degli anni passati, ed è stato difficile trovarle. La verità è che quando sei grassa, e utilizzo questa parola consapevolmente visto che avevo un’obesità di primo livello, fai fatica a scattare delle immagini di te stessa, perché le fotografie non mentono, sono crude e per questo vere. Quando ho deciso di intraprendere il percorso della sleeve gastrectomy la psicologa nell’ultimo colloquio mi ha detto una frase che è stata impossibile dimenticare: “Mi raccomando fatti una fotografia almeno una volta al mese per visualizzare i progressi, perché spesso i nostri occhi non ci rimandano la giusta immagine di noi stessi.” Ho pensato che l’avrei fatto perché me lo aveva chiesto, ma onestamente la mia testa metteva in dubbio le sue parole. Ed invece dopo l’operazione ho capito quanto avesse ragione. Sapete cos’è la dismorfia ...