Sciopero generale, a Torino in duemila in piazza. Vernice contro il Comune e foto di Draghi date alle fiamme (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Abbiamo un solo interesse, quello dei lavoratori e delle lavoratrici. Siamo qui per riprenderci reddito, dignità e lavoro" con queste rivendicazioni è partito il corteo dello Sciopero generale di Torino, che ha visto sfilare per le vie della città circa duemila partecipanti contro il Governo Draghi "che affama i lavoratori" quando invece "lavoro e reddito sono diritti che vanno rispettati".Con Cub, Usb e Cobas hanno sfilato anche centri sociali, studenti e No Green Pass. E proprio il certificato verde è stato citato più volte dai sindacalisti. "Facciamo richieste alle aziende per i tamponi gratuiti per chi non vuole vaccinarsi. Non siamo No Vax, lo abbiamo sempre detto, ma siamo contrari al Green Pass che penalizza i lavoratori", spiega un delegato Usb.

