Salvini a Letta “Sciogliere realtà violente di ogni colore”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La violenza no ha, va sempre condannata da chiunque arrivi. Dico ache sta pontificando, vogliamo fare qualcosa di serio? Tutto il Parlamento si unisca per approvare un documento controgenere di violenza pertutte leche portano avanti la violenza”. Così il leader della Lega, Matteo, durante un comizio a Ostia.“Non è che la violenza dei centri sociali che menano i gazebi della Lega sia meno violenza. Vogliamo fare una manifestazione tutti insieme? Facciamola per condannaregenere di violenza, ma – ha aggiunto – non permetto di confondere cento criminali con le decine di migliaia di persone che hanno il sacrosanto diritto di manifestare pacificamente nelle piazze, qualunque sia la loro idea. Il tizio ...

Advertising

Adnkronos : #Salvini: 'Se ci sono associazioni che portano avanti idee con la violenza vanno chiuse'. - EnricoLetta : #Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Presidente del Consiglio, gli ha dato del bugiardo sulla riforma d… - fattoquotidiano : Delega fiscale, Salvini: “Non firmo, è una patrimoniale. Lega fuori dal governo? Noi siamo dentro, uscissero Letta… - Alexfacchinetti : - CarlettoEu : Cioè fammi capire: Salvini invita Letta a scendere in piazza insieme ? Magari anche coi sindacati Rossi ? Scoppiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Letta

dico: vogliamo fare una cosa seria? Tutto il Parlamento si unisca per approvare un ... non è che la violenza dei centri sociali lo è meno", ha dettonel corso di un'iniziativa ...Appello respinto al mittente da: 'Adico: tutto il Parlamento si riunisca per chiedere al governo di sciogliere tutte le realtà che portano avanti la violenza : non è che la violenza ...ROMA - "La violenza no ha colore, va sempre condannata da chiunque arrivi. Dico a Letta che sta pontificando, vogliamo fare qualcosa di serio? Tutto il Parlamento si unisca per approvare un documento ...Milano, 11 ott. (LaPresse) - "Vediamo se per serietà il segretario del Pd dice: 'Salvini ha ragione'. Non lo dirà mai, magari dira: 'Mi è venuta un'idea'.