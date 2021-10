Rojo rivela | “Una volta dissi a Ibrahimovic ‘Tappati la bocca nasone’ Per mia fortuna ci separarono”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ex difensore del Manchester United, Marcos, nel corso di un’intervista concessa ad Infobae, hato un curioso aneddoto che riguarda la sua convivenza con Zlatan: “Voleva sempre il pallone. Stavamo vincendo 1-0 a Old Trafford, avevamo il controllo della partita e stavamo vincendo tranquillamente. Io giocavo centrale, salgo palla al piede, supero la metà campo e lui arretra avvicinandosi. Avevo la possibilità di passargliela, ma c’era Pogba solo a sinistra l’ho data a lui. Paul comincia a fare qualche dribbling inutile e Zlatan comincia a rompere le scatole a me e a insultarmi: “Passamela, la concha de tu tía!”. Mi guarda, ma io rispondo. “Tappati lanasone, vuoi sempre tu tutti i palloni. E quindi cominciamo a insultarci al centro del campo”. Neanche a dirlo l’episodio ha immediatamente ...

