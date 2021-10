No Green Pass Roma, in tre lasciano il carcere (Di lunedì 11 ottobre 2021) Protesta no Green Pass a Roma, per gli scontri di sabato scorso restano in carcere due persone mentre per altre due scattano i domiciliari e per un terzo l’obbligo di firma. Lo hanno deciso i giudici collegiali di Roma all’udienza di convalida per cinque dei 12 arrestati negli scontri. I giudici hanno disposto il carcere per Fabio Corradetti (figlio della compagna di Giuliano Castellino) e per Iorio Pilosio. Arresti domiciliari per Maurizio Bortolucci e Valerio Pellegrino e per Gennaro Imperatore deciso l’obbligo di firma tre volte alla settimana. Le accuse per loro sono resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per i giudici Corradetti avrebbe avuto “un ruolo deciso negli scontri avvenuti nella zona di Palazzo Chigi” mentre Pilosio “ha ammesso di volere occupare il Parlamento”. Per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Protesta no, per gli scontri di sabato scorso restano indue persone mentre per altre due scattano i domiciliari e per un terzo l’obbligo di firma. Lo hanno deciso i giudici collegiali diall’udienza di convalida per cinque dei 12 arrestati negli scontri. I giudici hanno disposto ilper Fabio Corradetti (figlio della compagna di Giuliano Castellino) e per Iorio Pilosio. Arresti domiciliari per Maurizio Bortolucci e Valerio Pellegrino e per Gennaro Imperatore deciso l’obbligo di firma tre volte alla settimana. Le accuse per loro sono resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per i giudici Corradetti avrebbe avuto “un ruolo deciso negli scontri avvenuti nella zona di Palazzo Chigi” mentre Pilosio “ha ammesso di volere occupare il Parlamento”. Per ...

