No Green pass e l'assalto alla Cgil, il Copasir chiede informativa a Lamorgese e convoca il capo dei servizi Parente (Di lunedì 11 ottobre 2021) Prima il capo dell'Aisi, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna, poi la ministra dell'Interno. Gli scontri di Roma hanno provocato quale scossone al Viminale e negli apparati di sicurezza. Mentre il ministero dell'Interno valuta una rimodulazione nelle modalità di approccio a manifestazioni e cortei per contestare le normative per gestire la pandemia, in Parlamento si muove il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. I deputati del Copasir, che è guidato da un esponente di Fratelli d'Italia cioè Adolfo Urso, vogliono fare luce su quello che può non aver funzionato nella gestionde la sicurezza, visto che i manifestanti sono arrivati addirittura ad assaltare la sede della Cgil. Per questo motivo giovedì verrà audito il direttore dell'Aisi, il generale Mario Parente. Inoltre, sempre in riferimento a ... Leggi su ilfattoquotidiano

