Nicolai - Lupo chiudono con un quarto posto (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'avventura della coppia azzurra più forte nel beach volley si è conclusa ieri sera a Cagliari con un quarto posto nelle Sardinia Beach finals. Daniele Lupo e Paolo Nicolai, argento a Rio, si sono ...

