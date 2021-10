Netflix ci prova: That ’70s Show avrà uno spin off ambientato negli anni ’90 (Di lunedì 11 ottobre 2021) La sitcom statunitense That ’70s Show potrebbe rivivere presto un ritorno di fiamma nel cuore del pubblico grazie a Netflix che ha tutte le attenzioni di proporre un nuovo prodotto ambientato in quell’universo televisivo. A distanza di 15 anni il catalogo di streaming sembrerebbe pronto a proporre uno spin off della serie televisiva che aveva come protagonista le vicende di un gruppo di adolescenti della seconda metà degli anni Settanta interpretati dagli allora astri nascenti del cinema mondiale come Topher Grace, Ashton Kutcher, Laura Prepon e Mila Kunis. Tutto quello che c’è da sapere su That’s ’90s. That’s ’90s: la serie tv spin off di That’s ’70s In questi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) La sitcom statunitensepotrebbe rivivere presto un ritorno di fiamma nel cuore del pubblico grazie ache ha tutte le attenzioni di proporre un nuovo prodottoin quell’universo televisivo. A distanza di 15il catalogo di streaming sembrerebbe pronto a proporre unooff della serie televisiva che aveva come protagonista le vicende di un gruppo di adolescenti della seconda metà degliSettanta interpretati dagli allora astri nascenti del cinema mondiale come Topher Grace, Ashton Kutcher, Laura Prepon e Mila Kunis. Tutto quello che c’è da sapere su’s ’90s.’s ’90s: la serie tvoff di’sIn questi ...

