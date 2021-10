Milano, show di un tunisino: rapina una ragazza, la fa cadere e minaccia i passanti col coltello (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott – Un vero e proprio show quello messo in atto da un tunisino a Milano, dove i carabinieri del nucleo Radiomobile hanno arrestato per rapina aggravata il 35enne, pluripregiudicato per reati contro la persona, in materia di stupefacenti e di immigrazione. Milano, tunisino rapina ragazza: intervengono i passanti Nel pomeriggio di venerdì i militari sono intervenuti in viale Montebello, dove una 26enne è stata avvicinata dal tunisino che le ha strappato di mano il cellulare e nel tentativo di sottrarle la borsa a tracolla l’ha fatta cadere. Sentite le urla di aiuto della ragazza, alcuni passanti hanno rincorso e fermato il 42enne, ma hanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021), 11 ott – Un vero e proprioquello messo in atto da un, dove i carabinieri del nucleo Radiomobile hanno arrestato peraggravata il 35enne, pluripregiudicato per reati contro la persona, in materia di stupefacenti e di immigrazione.: intervengono iNel pomeriggio di venerdì i militari sono intervenuti in viale Montebello, dove una 26enne è stata avvicinata dalche le ha strappato di mano il cellulare e nel tentativo di sottrarle la borsa a tracolla l’ha fatta. Sentite le urla di aiuto della, alcunihanno rincorso e fermato il 42enne, ma hanno ...

