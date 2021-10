Latte | si allontana intesa su +3 centesimi ad allevatori | industria e Gdo non ci stanno

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) L’per un aumento del prezzo delalla stalla è ancora lontana. La trattativa, nata per garantire una maggiore redditività agli, vessati dal rincaro delle materie prime, a cominciare dai mangimi, si è infatti arenata e, al momento, non si intravedono vie d’uscita. E ad oggi non vi è sentore di un nuovo tavolo. Insomma, tutto fermo dopo le dichiarazioni ottimistiche delle organizzazioni agricole al termine dell’incontro di tutta la filiera lattiero-casearia che si è svolto al Mipaaf il 1 ottobre e dopo le affermazioni del ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, a metà della scorsa settimana, sul fatto che si fosse in dirittura di arrivo per riconoscere agliun aumento di “almeno 3, almeno per un periodo transitorio”, oltre all’annuncio di una convocazione ...