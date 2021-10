Juve, domani Dybala tornerà ad allenarsi in gruppo. L’argentino recuperato per i prossimi impegni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Paulo Dybala da domani rientrerà ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri, per preparare la gara con la Roma e poi il tour de force che attende i bianconeri con Zenit e Inter subito dopo la sosta. La Juventus si ritroverà domani dopo 2 giorni di riposo, concessi dopo l’amichevole con l’Alessandria e Dybala si aggregherà in gruppo, dopo aver superato l’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra subito contro la Sampdoria, che gli ha costretto a saltare la sfida con il Chelsea e il derby. Durante la sosta L’argentino ha spesso lavorato da solo per recuperare il prima possibile e tornare a disposizione presto di Allegri. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Paulodarientrerà adine sarà a disposizione di Massimiliano Allegri, per preparare la gara con la Roma e poi il tour de force che attende i bianconeri con Zenit e Inter subito dopo la sosta. Lantus si ritroveràdopo 2 giorni di riposo, concessi dopo l’amichevole con l’Alessandria esi aggregherà in, dopo aver superato l’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra subito contro la Sampdoria, che gli ha costretto a saltare la sfida con il Chelsea e il derby. Durante la sostaha spesso lavorato da solo per recuperare il prima possibile e tornare a disposizione presto di Allegri. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo ...

