Johnny Depp sarà a Roma il 17 ottobre | biglietti sold out in 4 minuti

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021)il 17per partecipare ad Alice nella città, iout in 4il prossimo 17ospite della kermesse Alice nella città, evento parallelo alla festa del cinema di. Questa mattina, alle ore 9:00, si sono aperte le prenotazioni per partecipare ai due incontri con l’attore, ma in 4sono andateout. I 400previsti sono stati venduti in una manciata di, lasciando delusi molti fan, ma l’organizzazione sta valutando la possibilità di aprire a nuove vendite, visto che dal 15 ...