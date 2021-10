India in crisi energetica. La fame di carbone spegne le speranze di Cop26 (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’India è sull’orlo di una crisi energetica senza precedenti. La maggior parte delle centrali elettriche a carbone ha pochi giorni di riserve, e nel Paese è scattata l’allerta per possibili black-out a New Delhi e in altre grandi città. Il governo ha rassicurato sul fatto che le scorte sono abbastanza e ha annunciato di essere al lavoro con le imprese statali per aumentare la produzione e l’estrazione mineraria così da ridurre il divario tra domanda e offerta. A meno di tre settimane dall’inizio della Conferenza di Glasgow sul clima, il disperato bisogno di carbone di Nuova Delhi riaccende i riflettori sulle sfide della decarbonizzazione nelle economie emergenti. Il tema era già emerso nei giorni scorsi con la Cina. Per difendere le aziende nazionali dal rincaro dei beni energetici, Pechino ha ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’è sull’orlo di unasenza precedenti. La maggior parte delle centrali elettriche aha pochi giorni di riserve, e nel Paese è scattata l’allerta per possibili black-out a New Delhi e in altre grandi città. Il governo ha rassicurato sul fatto che le scorte sono abbastanza e ha annunciato di essere al lavoro con le imprese statali per aumentare la produzione e l’estrazione mineraria così da ridurre il divario tra domanda e offerta. A meno di tre settimane dall’inizio della Conferenza di Glasgow sul clima, il disperato bisogno didi Nuova Delhi riaccende i riflettori sulle sfide della decarbonizzazione nelle economie emergenti. Il tema era già emerso nei giorni scorsi con la Cina. Per difendere le aziende nazionali dal rincaro dei beni energetici, Pechino ha ...

