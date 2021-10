Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: l’amore vince sempre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez condividono con i fans un’altra foto di loro insieme e confermano che l’amore può curare ogni malessere Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez più innamorati che mai! La coppia insieme sta attraversando un periodo particolare dovuti ai piccoli problemi di salute esternati da Ignazio Moser. Quest’ultimo, infatti, nei giorni scorsi, ha spiegato con alcune storie sul suo profilo Instagram di avere dei problemi di salute che gli davano malessere e che, per tale ragione, sarebbe rimasto lontano dai social per un periodo. In attesa di esami e accertamenti necessari per comprendere lo stato di salute, Ignazio Moser è tornato sui social spiegando ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)condividono con i fans un’altra foto di loro insieme e confermano chepuò curare ogni malesserepiù innamorati che mai! La coppia insieme sta attraversando un periodo particolare dovuti ai piccoli problemi di salute esternati da. Quest’ultimo, infatti, nei giorni scorsi, ha spiegato con alcune storie sul suo profilo Instagram di avere dei problemi di salute che gli davano malessere e che, per tale ragione, sarebbe rimasto lontano dai social per un periodo. In attesa di esami e accertamenti necessari per comprendere lo stato di salute,è tornato sui social spiegando ...

