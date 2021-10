GTA: The Trilogy - Definitive Edition in formato fisico avrebbe una finestra di lancio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition potrebbe uscire a dicembre almeno secondo le ultime indiscrezioni. La notizia arriva da alcuni rivenditori al dettaglio che hanno dichiarato alla pubblicazione polacca PPE che la raccolta di tre giochi riceverà effettivamente una versione in scatola, ma solo le versioni last-gen arriveranno prima di Natale. Le versioni PS4, Xbox One e Switch usciranno fisicamente il 7 dicembre, affermano le fonti del sito, con le edizioni PS5 e Xbox Series XS in arrivo il prossimo anno. Ufficialmente, Rockstar ha detto solo che la raccolta uscirà entro la fine dell'anno per console e PC, seguita da mobile nel 2022. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Grand Theft Auto: Thepotrebbe uscire a dicembre almeno secondo le ultime indiscrezioni. La notizia arriva da alcuni rivenditori al dettaglio che hanno dichiarato alla pubblicazione polacca PPE che la raccolta di tre giochi riceverà effettivamente una versione in scatola, ma solo le versioni last-gen arriveranno prima di Natale. Le versioni PS4, Xbox One e Switch usciranno fisicamente il 7 dicembre, affermano le fonti del sito, con le edizioni PS5 e Xbox Series XS in arrivo il prossimo anno. Ufficialmente, Rockstar ha detto solo che la raccolta uscirà entro la fine dell'anno per console e PC, seguita da mobile nel 2022. Leggi altro...

