Grande Fratello Vip | Manuel Bortuzzo non sa più come dire a Lucrezia Salassié che non è interessato

Nonostante l'assenza di dinamiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip, sembra che il rapporto tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Salassié continui a far discutere all'interno della casa, ma soprattutto fuori, principalmente sui social network. Dopo un possibile interesse avvistato nei primi giorni del reality, Manuel ha deciso di allontanarsi da Lulù. Sui social sono virali i video in cui lui la respinge esplicitamente, o mostra comunque disagio in sua presenza. Manuel, nelle scorse ore, ha provato più volte a parlare con la ragazza, spiegandole il fatto di volere i suoi spazi, di non amare il contatto fisico, e di non apprezzare i baci continui. Sembra però che Lulù continui a non recepire il messaggio, nonostante i chiari ...

