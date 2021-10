Gli scontri a Roma, dall’inizio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dal tentativo riuscito di Forza Nuova di infiltrare le proteste alla criticata risposta della polizia, passando per il timore di nuove violenze Leggi su ilpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dal tentativo riuscito di Forza Nuova di infiltrare le proteste alla criticata risposta della polizia, passando per il timore di nuove violenze

Advertising

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - ZanAlessandro : L’assalto criminale alla sede della #Cgil, come tutti gli scontri di oggi, ha una chiara matrice fascista. Tutta la… - anna_annie12 : Gli scontri a Roma, dall'inizio - Il Post - TramontanoAlice : Questa cosa degli scontri no Vax mi fa talmente incazzare che non riesco nemmeno a leggere gli articoli o a informarmi sulla cosa -