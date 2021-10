Giroud | «Orgoglioso di giocare nel Milan | voglio lo scudetto»

Leggi su footdata

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Vogliamoper lottare per il primo posto in classifica. Sono moltodiper ile in serie A, il campionato che guardavo quando ero più giovane. Il mio giocatore preferito era Sheva, e sono molto fortunato a potere segnare per questo club. Noi giochiamo a calcio per questo tipo di emozioni, e le trasmettiamo ai tifosi. Per questo non vedo l’ora di dare quello che posso per la squadra”. Lo ha detto l’attaccante rossonero Olivierintervistato sul canale ufficiale della Lega Serie A.