Gf Vip, Soleil parla di Dayane Mello: 'Chissà come sta adesso'. Ma non sa nulla delle molestie (Di lunedì 11 ottobre 2021) Soleil sa che l'amica Dayane sta partecipando a un reality in Brasile, ma non può essere al corrente delle tristi vicissitudini che l'hanno interessata in queste settimane Foto: Ufficio Stampa ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021)sa che l'amicasta partecipando a un reality in Brasile, ma non può essere al correntetristi vicissitudini che l'hanno interessata in queste settimane Foto: Ufficio Stampa ...

Advertising

MondoTV241 : GF Vip 6, Sophie Codegoni a ruota libera su Soleil 'Rosica per me e Gianmaria' #sophiecodegoni #soleilsorge #gfvip… - DenisDecorte : Troppo facile dire le cose alle spalle o aspettare la puntata per dirglielo in faccia. Ogni volta che #Soleil si av… - PaollaChile : RT @blogtivvu: “Dayane Mello doveva vincere il GF Vip”, Soleil Sorge parla dell’amica e si domanda come sta a La Fazenda – VIDEO https://t.… - scopamica_lu : RT @Carmendelpiero: C.que io fan di Soleil da oggi in poi non voterò più per nessun altro vip che è in mominatio...che ci pensino i loro fa… - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip BOMBA su #Soleil: “ma risparmiate questi…” -