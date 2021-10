Gazzetta: se Meret non sarà titolare col Torino può aprirsi un caso (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’alternanza tra Ospina e Meret è un tema ancora d’attualità nello spogliatoio del Napoli, anche se il colombiano sembra comunque aver consolidato la sua posizione. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online si esprime così. Luciano Spalletti ha fatto la propria scelta, promuovendo David Ospina titolare. L’alternanza con Alex Meret s’è limitata al solo impegno di Europa League, contro lo Spartak Mosca, che è coinciso anche con la prima sconfitta stagionale del Napoli. Se non dovesse giocare nemmeno questa volta, si potrebbe aprire un caso. In effetti, Meret ha il contratto in scadenza nel 2023 e a breve il club avvierà la discussione per il rinnovo. È chiaro che il ragazzo non è contento di questa situazione: da tre anni è un precario. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’alternanza tra Ospina eè un tema ancora d’attualità nello spogliatoio del Napoli, anche se il colombiano sembra comunque aver consolidato la sua posizione. Ladello Sport nella sua edizione online si esprime così. Luciano Spalletti ha fatto la propria scelta, promuovendo David Ospina. L’alternanza con Alexs’è limitata al solo impegno di Europa League, contro lo Spartak Mosca, che è coinciso anche con la prima sconfitta stagionale del Napoli. Se non dovesse giocare nemmeno questa volta, si potrebbe aprire un. In effetti,ha il contratto in scadenza nel 2023 e a breve il club avvierà la discussione per il rinnovo. È chiaro che il ragazzo non è contento di questa situazione: da tre anni è un precario. L'articolo ilNapolista.

