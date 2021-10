Cremonese-Benevento, al via la vendita dei biglietti: info e costi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Cremonese ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, che da oggi, lunedì 11 ottobre, saranno in vendita i ticket per il match di campionato Cremonese–Benevento, in programma domenica 17 ottobre alle ore 14. Per quanto concerne il settore ospiti, la vendita aprirà lunedì 11 ottobre alle ore 16 e rimarrà aperta fino a sabato 16 ottobre alle ore 19 sul sito online sport.ticketone.it e nelle ricevitorie autorizzate indicate dal gestore Ticketone sul proprio sito. Il costo del biglietto per la curva ospiti è di 15€ prezzo intero e 5€ under 14 REGOLE DI ACCESSO ALL’IMPIANTO Presentarsi con un Green Pass valido (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Laha comunicato, sul proprio sito ufficiale, che da oggi, lunedì 11 ottobre, saranno ini ticket per il match di campionato, in programma domenica 17 ottobre alle ore 14. Per quanto concerne il settore ospiti, laaprirà lunedì 11 ottobre alle ore 16 e rimarrà aperta fino a sabato 16 ottobre alle ore 19 sul sito online sport.ticketone.it e nelle ricevitorie autorizzate indicate dal gestore Ticketone sul proprio sito. Il costo del biglietto per la curva ospiti è di 15€ prezzo intero e 5€ under 14 REGOLE DI ACCESSO ALL’IMPIANTO Presentarsi con un Green Pass valido (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese Benevento Serie B, le squadre in pole per la promozione dopo 2 mesi di campionato ... sono Benevento, Brescia, Lecce e Pisa ad avere le maggiori chance di essere promosse. Parma, Monza e Cremonese invece non rientrano tra le vere favorite per la salita nel massimo campionato. Ma va ...

Benevento, tanti dubbi a centrocampo Benevento . Martedì la ripresa. I giallorossi hanno staccato la spina per due giorni prima di ... Ma il tecnico difficilmente avrà interrotto il filo che lo porterà alla sfida con la Cremonese. Tanti i ...

Cremonese-Benevento, al via la vendita dei biglietti: info e costi anteprima24.it Il Benevento perde Lapadula Gianluca Lapadula non sarà a disposizione del Benevento per la ripresa del campionato di Serie B, in programma domenica contro la Cremonese alle 14. Il bomber dei giallorossi, già a segno 4 volte in c ...

Il Sannio Quotidiano: "Benevento, Caserta studia il tandem d'attacco" "Benevento, Caserta valuta il tandem d'attacco", titola in taglio basso Il Sannio Quotidiano in edicola oggi. "Sau.

